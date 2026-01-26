Légende Urbaine: Émily Bégin recrée son vidéoclip ultra sexy 22 ans plus tard!

Quand on pensait que ce serait un début de semaine tranquille dans le monde de la pop québécoise: Émily Bégin nous offre un nouveau vidéoclip complet de sa chanson Légende Urbaine, plus de 20 ans après son premier clip ultra sexy!

Laissez-nous vous replonger dans vos souvenirs: c'était en 2004.

À ce moment, on découvrait tous les vidéoclips les plus HOT de l'heure à MusiquePlus. Le même automne où Lindsay Lohan lançait celui de Rumors et Britney Spears chantait My Prerogative, notre princesse de la pop québécoise fraîchement sortie de Star Académie, Émily Bégin, nous offrait Légende Urbaine.

Pour illustrer la pièce-titre de son premier album, la chanteuse et danseuse nous en avait mis plein la vue avec l'un des vidéoclips les plus sensuels de la décennie. Vous pouvez le revoir dans la vidéo ci-dessous: