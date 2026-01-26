Légende Urbaine: Émily Bégin recrée son vidéoclip ultra sexy 22 ans plus tard!

Début du contenu principal.
Quand on pensait que ce serait un début de semaine tranquille dans le monde de la pop québécoise: Émily Bégin nous offre un nouveau vidéoclip complet de sa chanson Légende Urbaine, plus de 20 ans après son premier clip ultra sexy!
Laissez-nous vous replonger dans vos souvenirs: c'était en 2004.
À ce moment, on découvrait tous les vidéoclips les plus HOT de l'heure à MusiquePlus. Le même automne où Lindsay Lohan lançait celui de Rumors et Britney Spears chantait My Prerogative, notre princesse de la pop québécoise fraîchement sortie de Star Académie, Émily Bégin, nous offrait Légende Urbaine.
Pour illustrer la pièce-titre de son premier album, la chanteuse et danseuse nous en avait mis plein la vue avec l'un des vidéoclips les plus sensuels de la décennie. Vous pouvez le revoir dans la vidéo ci-dessous:
Afin de souligner sa sortie de la maison Big Brother Célébrités, Émily Bégin a accepté de recréer son fameux vidéoclip sexy.
Cette fois-ci, pas de danseurs hip hop ni de flaques d'eau. La chanteuse a plutôt déambulé dans le lobby et les escaliers d'un chic hôtel montréalais pour interpréter son succès diablement accrocheur.
Voici la nouvelle version du clip de Légende Urbaine d'Émily Bégin, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Elle n'a rien perdu de sa fougue!
Est-ce que cette expérience teintée de nostalgie lui donnera envie de retrouver la scène en tant que star de la pop? Seule Émily Bégin pourra nous le dire!
Sur une autre note, on vous invite à découvrir notre entrevue avec la vedette lorsque nous l'avons rencontrée, hier soir, après son élimination de Big Brother Célébrités.
Émily Bégin s'est confiée sur ses retrouvailles avec ses enfants après avoir passé quelques semaines isolée dans la grande maison de la téléréalité: