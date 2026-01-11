Big Brother Célébrités: 5 moments marquants de Mona de Grenoble

Début du contenu principal.
Avec le grand retour de Big Brother Célébrités ce soir à 18h30 sur Noovo et Crave, on a eu envie de se replonger dans les moments les plus marquants des éditions précédentes.
Parmi les candidats qui ont marqué l’histoire de l’émission, impossible de passer à côté de Mona de Grenoble. Favorite du public, stratège redoutable et reine de l’humour, elle a littéralement écrit une partie de l'histoire de la populaire téléréalité au Québec.
Mona de Grenoble a été couronnée grande gagnante de la troisième saison de Big Brother Célébrités. Une victoire saluée par le public, qui voyait en elle une joueuse complète et profondément humaine.
Elle est repartie avec le grand prix de 100 000 $, dont 25 000 $ ont été remis à l’organisme Interligne.
Dès son arrivée dans la maison, Mona de Grenoble, drag queen flamboyante et humoriste adorée du public, a imposé sa couleur. Avec son franc-parler, son autodérision et son sens inné du spectacle, elle est rapidement devenue l’une des personnalités les plus attachantes de sa saison.
Semaine après semaine, les téléspectateurs se sont pris d’affection pour elle. Sa capacité à faire rire, à désamorcer les tensions et à rester authentique dans un jeu souvent intense lui a valu une immense popularité.
Elle a d'ailleurs marqué l'histoire de la téléréalité en gagnant le grand prix et le prix coup de coeur du public.
Sous les paillettes et l’humour se cachait aussi une joueuse redoutablement intelligente. Mona a su naviguer entre alliances, revirements et éliminations avec beaucoup de finesse. Elle a prouvé qu’on pouvait être drôle, touchante… et extrêmement stratégique.
Elle a réussi a perduré dans le jeu avec des deux alliées, Coco Belliveau et Liliane Blanco-Binette.
Au-delà de sa victoire, Mona est devenue l’une des figures les plus marquantes de Big Brother Célébrités. Elle a démontré que l’aspect social est au cœur du jeu: sans être la candidate ayant remporté le plus de challenge, sa personnalité, son intelligence relationnelle et sa présence ont conquis autant les colocataires que le public.
Avec le lancement de la nouvelle saison ce soir, une chose est certaine : Mona de Grenoble restera longtemps dans la mémoire des fans de Big Brother Célébrités.
Et bonne nouvelle, on aura aussi le plaisir de retrouver Alexandre Aussant, l’alter ego de Mona, cette fois-ci comme analyste à Big Brother Célébrités: Gérants d’estrade. Une présence qu’on a déjà hâte de revoir pour ses commentaires francs, brillants et toujours savoureux.
Vous aimerez aussi: