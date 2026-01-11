Big Brother Célébrités: 5 moments marquants de Mona de Grenoble

Avec le grand retour de Big Brother Célébrités ce soir à 18h30 sur Noovo et Crave, on a eu envie de se replonger dans les moments les plus marquants des éditions précédentes.

Parmi les candidats qui ont marqué l’histoire de l’émission, impossible de passer à côté de Mona de Grenoble. Favorite du public, stratège redoutable et reine de l’humour, elle a littéralement écrit une partie de l'histoire de la populaire téléréalité au Québec.