Marie-Mai a failli ne pas animer Big Brother Célébrités

«J’étais pas certaine… J’étais comme le reste du Québec à la première saison, j’associais ça à Loft Story, je ne connaissais pas, j’avais jamais écouté. Mais dès que j’ai rencontré la production, j’ai compris leur vision.»

C’est finalement sa sœur, Soline, qui l’a poussée à sauter dans l’aventure.

«Elle m’a dit : “Oh my god! C’est sûr que tu le fais.” Fak… merci Soline!»

Depuis, Marie-Mai est devenue le visage de Big Brother Célébrités. Saison après saison, elle impose son style, son aplomb… et ses looks toujours spectaculaires.

Cliquez sur le bouton JOUER pour écouter l'extrait: