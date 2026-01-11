Marie-Mai a failli ne pas animer Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
Marie-Mai a failli ne jamais animer Big Brother Célébrités et c’est sa sœur qui l’a convaincue.
L’animatrice a récemment révélé qu’elle a bien failli refuser le mandat qui allait devenir un immense succès. De passage à La gang du matin de Rouge FM Estrie, la chanteuse a confié qu’au départ, elle n’était pas du tout certaine d’accepter.
«J’étais pas certaine… J’étais comme le reste du Québec à la première saison, j’associais ça à Loft Story, je ne connaissais pas, j’avais jamais écouté. Mais dès que j’ai rencontré la production, j’ai compris leur vision.»
C’est finalement sa sœur, Soline, qui l’a poussée à sauter dans l’aventure.
«Elle m’a dit : “Oh my god! C’est sûr que tu le fais.” Fak… merci Soline!»
Depuis, Marie-Mai est devenue le visage de Big Brother Célébrités. Saison après saison, elle impose son style, son aplomb… et ses looks toujours spectaculaires.
Pour la grande première de cette sixième saison, elle a d’ailleurs une fois de plus marqué les esprits avec une robe noire audacieuse ornée d’un triangle graphique.
Big Brother Célébrités donne officiellement le coup d’envoi ce soir à 18 h 30, sur Noovo et Crave. On y découvrira l’ensemble des célébrités qui partageront l’aventure avec Citron Rose, William Cloutier et Normand D’Amour.
