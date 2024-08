MusiquePlus sera de retour pour une émission seulement, on vous dit tout!

L’animatrice de la soirée et fan finie de la chaîne, Chloée Deblois brille dès les premières minutes. Sur place, impossible de ne pas se sentir propulsé dans le passé. On pourrait jurer que le studio de MusiquePlus en rappel est identique à celui d’autrefois situé au coin des rues Bleury et Ste-Catherine. Plusieurs invités et surprises seront de la partie. Parmi eux, l’idole de jeunesse de Chloée et ex-VJ Chéli Sauvé-Castonguay qui lui permet de réaliser son rêve : être VJ le temps d’une soirée mémorable. En outre, saluons la présence du créateur de contenu et humoriste Tai TL.