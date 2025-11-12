Cathy Gauthier était très bien accompagnée à la première médiatique de Sam Breton

Ève Côté est maintenant marraine

Hier, dans Véronique et les Fantastiques, à Rouge, l’humoriste a partagé la belle nouvelle que son frère avait maintenant des jumelles et qu’elle était la marraine de l’un des deux enfants! Le baptême a eu lieu à l’Action de grâce.

Joël Legendre, présent à l’émission, a d’ailleurs donné des conseils à l’artiste ayant lui-même des jumelles: «Va falloir que tu deviennes amie avec (l’autre marraine) pour savoir ce que tu offres, parce que les jumelles elles, vont tout savoir ce qu’elles veulent et ce que l’autre veut.» Rattraper le moment ci-dessous.