Cathy Gauthier était très bien accompagnée à la première médiatique de Sam Breton

C'était le grand retour sur scène de Sam Breton, hier, lors de la première médiatique de son nouveau spectacle intitulé Ga-lé aller. De nombreuses vedettes ont assisté à la soirée dont Cathy Gauthier accompagnée de sa douce amie Ève Côté. Voyez les photos ci-dessous.
Il y a quelques jours, l'humoriste Cathy Gauthier a fait plaisir à ses admirateurs en publiant sur ses réseaux sociaux. En effet, dans une photo, elle mentionnait que le rodage de son prochain spectacle allait bientôt commencer. Après une longue pause professionnelle, les fans de l'humoriste étaient comblés! Voyez la publication plus bas.
Hier, dans Véronique et les Fantastiques, à Rouge, l’humoriste a partagé la belle nouvelle que son frère avait maintenant des jumelles et qu’elle était la marraine de l’un des deux enfants! Le baptême a eu lieu à l’Action de grâce.
Joël Legendre, présent à l’émission, a d’ailleurs donné des conseils à l’artiste ayant lui-même des jumelles: «Va falloir que tu deviennes amie avec (l’autre marraine) pour savoir ce que tu offres, parce que les jumelles elles, vont tout savoir ce qu’elles veulent et ce que l’autre veut.» Rattraper le moment ci-dessous.
Il reste cinq spectacles en 2025 pour son spectacle Côté Ève, Ève Côté dont, vendredi, au Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe. Par la suite, elle complètera sa tournée avec quelques dates en 2026.
