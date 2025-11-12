Ga-lé aller: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la première de Sam Breton

Début du contenu principal.
Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts affichait complet mardi soir pour la grande première du nouveau spectacle de Sam Breton, intitulé Ga-lé aller!
Après avoir vendu plus de 280 000 billets avec son premier one-man-show Au pic pis à pelle, acclamé à travers le Québec, l’humoriste fait un retour triomphal sur scène. Rappelons qu’il avait dû interrompre sa tournée précédente à trois mois de la fin en raison d’un épuisement professionnel!
Aujourd’hui, Sam Breton est visiblement plus en forme que jamais, prêt à faire crouler de rire ses fans une fois de plus!
Pour cette grande première, de nombreuses personnalités québécoises avaient ont à l’appel. Sur le tapis rouge, on a pu croiser plusieurs visages connus tels: Jay Du Temple, Katherine Levac, Ève Côté, Cathy Gauthier, Guillaume Pineault, Korine Côté, Billy Tellier, Luc Langevin, Jean-Michel Anctil, Gino Chouinard, Ève-Marie Lortie, Mélanie Ghanimé, Julie Bélanger et plusieurs autres.
Retour en images sur cette soirée festive!
Pour vous procurer des billets, c’est par ici!
Recommandé pour vous: