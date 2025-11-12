Passer au contenu principal
Ga-lé aller: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la première de Sam Breton

Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts affichait complet mardi soir pour la grande première du nouveau spectacle de Sam Breton, intitulé Ga-lé aller!

Après avoir vendu plus de 280 000 billets avec son premier one-man-show Au pic pis à pelle, acclamé à travers le Québec, l’humoriste fait un retour triomphal sur scène. Rappelons qu’il avait dû interrompre sa tournée précédente à trois mois de la fin en raison d’un épuisement professionnel!

Aujourd’hui, Sam Breton est visiblement plus en forme que jamais, prêt à faire crouler de rire ses fans une fois de plus!

Sam Breton © Envedette.ca

Pour cette grande première, de nombreuses personnalités québécoises avaient ont à l’appel. Sur le tapis rouge, on a pu croiser plusieurs visages connus tels: Jay Du Temple, Katherine Levac, Ève Côté, Cathy Gauthier, Guillaume Pineault, Korine Côté, Billy Tellier, Luc Langevin, Jean-Michel Anctil, Gino Chouinard, Ève-Marie Lortie, Mélanie Ghanimé, Julie Bélanger et plusieurs autres. 

Retour en images sur cette soirée festive!

Jay Du Temple © Envedette.ca
Katherine Levac © Envedette.ca
Ève Côté et Cathy Gauthier © Envedette.ca
Ève Côté et Cathy Gauthier © Envedette.ca
Pierre Hébert © Envedette.ca
Gino Chouinard, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil © Envedette.ca
Jean-Michel Anctil et sa conjointe © Envedette.ca
José Gaudet © Envedette.ca
Jean-Philippe Dion © Envedette.ca
Liliane Blanco-Binette © Karine Paradis
Ève-Marie Lortie © Envedette.ca
François Bellefeuille et sa conjointe © Envedette.ca
Korine Côté © Envedette.ca
Martin Vachon et son amoureuse © Envedette.ca
Guillaume Pineault © Envedette.ca
Luc Langevin et sa blonde © Envedette.ca
Mélanie Ghanimé © Envedette.ca
Lunou Zucchini © Envedette.ca
Anouk Meunier © Envedette.ca
Billy Tellier © Envedette.ca
Roseline Filion © Envedette.ca
Mégan Brouillard © Envedette.ca
Gaël Comtois © Envedette.ca
Josiane Aubuchon © Envedette.ca
Maxime Gervais © Envedette.ca
Jessica Chartrand © Envedette.ca
Lysanne Richard © Envedette.ca
Patrick Laperrière © Envedette.ca
Thomas Croft © Envedette.ca

Pour vous procurer des billets, c’est par ici!

