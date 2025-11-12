On connaît ENFIN les stars qui participeront à Big Brother, le Noovo réveillon

Début du contenu principal.
C’est devenu une tradition du début du temps des Fêtes depuis les dernières années: une nouvelle édition de Big Brother, le Noovo réveillon sera diffusée le 7 décembre prochain dès 18h30 sur les ondes de Noovo.
Encore une fois cette année, Marie-Mai a invité des célébrités bien connues et aimées du public.
Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Ève Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bhérer feront notamment partie de cette émission bien spéciale.
Ils tenteront de remporter les grands honneurs en passant par les étapes classiques de Big Brother (challenge du patron, cérémonie du veto, alliances, trahisons et plus encore).
On a bien hâte de découvrir les célébrités qui gagneront le plus de challenges et qui se feront plusieurs alliances avec des noms originaux!
La célébrité qui gagnera cette édition spéciale repartira avec un prix de 5000$ à remettre à la fondation de son choix.
Ce n’est pas tout: les fans de Big Brother Célébrités recevront aussi un cadeau de Noël à l’avance puisqu’on découvrira l’identité de la première célébrité qui participera à la prochaine saison de la téléréalité qui sera diffusée dès le début du mois de janvier sur Noovo.
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer le 7 décembre prochain!
Avant même la diffusion de la toute nouvelle version de Big Brother: Le piège, Marie-Mai nous apprend une excellente nouvelle, c’est-à-dire le tournage d'une DEUXIÈME saison!
En entrevue avec notre collègue Raphaël Roy, la populaire animatrice s’est effectivement confié sur ce concept éclaté qui mettra en vedette un candidat «berné» et des comédiens qui font vivre un véritable Truman show à un participant, Jacob.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse