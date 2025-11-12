On connaît ENFIN les stars qui participeront à Big Brother, le Noovo réveillon

C’est devenu une tradition du début du temps des Fêtes depuis les dernières années: une nouvelle édition de Big Brother, le Noovo réveillon sera diffusée le 7 décembre prochain dès 18h30 sur les ondes de Noovo.

Encore une fois cette année, Marie-Mai a invité des célébrités bien connues et aimées du public.

Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Ève Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bhérer feront notamment partie de cette émission bien spéciale.