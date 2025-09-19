Qui est la conjointe de Marie-Philip Poulin?

Début du contenu principal.
Marie-Philip Poulin sera la vedette du prochain épisode d’En direct de l’univers.
On peut d’ailleurs s’attendre à voir son amoureuse, Laura Stacey, venir chanter la pomme à celle avec qui elle a uni sa vie dans les derniers mois.
En mai 2023, Marie-Philip a fait la grande demande à Laura lors d’un voyage romantique à Hawaï.
Le couple s’est ensuite marié officiellement le 29 septembre 2024, entouré de leur famille et de leurs amis. Une vidéo de ce grand moment est d’ailleurs disponible sur leurs réseaux sociaux.
Laura est elle aussi joueuse de hockey. Elle évolue d’ailleurs dans la même équipe que Marie-Philip, La Victoire de Montréal. Toutes deux comptent parmi les trois premières joueuses à avoir été mises sous contrat par la directrice générale de l’équipe, Danièle Sauvageau.
Originaire de l’Ontario, la hockeyeuse compte deux membres de sa famille ayant évolué dans la LNH: son arrière-grand-père, King Clancy, intronisé au Temple de la renommée, ainsi que son grand-oncle Terry Clancy.
Le couple a dévoilé les coulisses de sa vie et de sa réalité de coéquipières dans un touchant documentaire, disponible sur la chaîne YouTube de CBC Sports.
Laura et Marie-Philip partagent leur vie depuis plusieurs années. Elles sont aussi les fières mamans du beau Arlo, un magnifique golden retriever.
Pour découvrir l’univers musical de Marie-Philip Poulin, rendez-vous sur les ondes d’ICI TÉLÉ, le samedi 20 septembre à 19 h.
