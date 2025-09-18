5 choses que vous ne saviez pas sur Marie-Philip Poulin

Début du contenu principal.
La capitaine de La Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, sera l’invitée de France Beaudoin à En direct de l’univers.
Ce samedi, dès 19h, on découvrira la star du hockey sous un tout nouvel angle alors qu’elle ouvrira les portes de son univers musical.
En attendant, voici quelques faits à connaître sur elle.
Si on la connaît aujourd’hui comme l’une des plus grandes joueuses de hockey au Canada, Marie-Philip Poulin a d’abord commencé par la ringuette.
C’est à la Polyvalente St-François de Beauceville qu’elle a finalement fait le saut vers le hockey, évoluant ensuite dans les ligues amateurs de la région.
On la surnomme Captain Clutch pour sa capacité à marquer des buts décisifs dans les moments clés, notamment lors des finales olympiques et des Championnats du monde.
Dans une entrevue accordée à Elle Québec, Marie-Philip Poulin confiait avoir eu la chance de rencontrer Janette Bertrand, une femme qu’elle admire profondément pour avoir ouvert la voie et brisé des barrières.
Dans son propre sport, alors qu’elle était une jeune joueuse de hockey, elle nourrissait également une grande admiration pour Caroline Ouellette.
En 2024, Marie-Philip Poulin a été honorée pour sa carrière exceptionnelle. Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de hockey au monde, elle compte à son palmarès quatre médailles olympiques, dont trois d’or (Vancouver, Sotchi, Pékin) et une d’argent (Pyeongchang), ainsi que 12 médailles aux Championnats du monde.
Mariée depuis près de deux ans à Laura Stacey, Marie-Philip Poulin partage avec elle non seulement sa vie, mais aussi la glace. Ensemble, elles ont remporté l’or aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde.
En 2023, Poulin a d’ailleurs fait sa grande demande à son amoureuse lors d’un voyage romantique à Hawaï.