5 choses que vous ne saviez pas sur Marie-Philip Poulin

La capitaine de La Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, sera l’invitée de France Beaudoin à En direct de l’univers.

Ce samedi, dès 19h, on découvrira la star du hockey sous un tout nouvel angle alors qu’elle ouvrira les portes de son univers musical.

En attendant, voici quelques faits à connaître sur elle.