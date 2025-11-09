ADISQ 2025: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

Début du contenu principal.
C'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui avait le mandat d'animer cette nouvelle édition de la grande fête de la musique, qui s'est tenue à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dimanche soir!
Cette soirée exceptionnelle a réuni sur une même scène plusieurs de nos artistes chouchous: Ariane Moffatt, Ariane Roy, Billie du Page, Clément Jacques, Francis Degrandpré, Fredz, Jay Scott, Klô Pelgag, Krystel Mongeau, Lou-Adriane Cassidy, Matt Lang, Pierre Lapointe, Rymz, Sarahmée et Soleil Launière.
Ce sont 10 trophées Félix qui ont été remis lors du 47e Gala de l’ADISQ!
Découvrez maintenant tous les gagnants!
Découvrez maintenant toutes les photos du tapis rouge!
