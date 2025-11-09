ADISQ 2025: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

C'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui avait le mandat d'animer cette nouvelle édition de la grande fête de la musique, qui s'est tenue à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dimanche soir!

Cette soirée exceptionnelle a réuni sur une même scène plusieurs de nos artistes chouchous: Ariane Moffatt, Ariane Roy, Billie du Page, Clément Jacques, Francis Degrandpré, Fredz, Jay Scott, Klô Pelgag, Krystel Mongeau, Lou-Adriane Cassidy, Matt Lang, Pierre Lapointe, Rymz, Sarahmée et Soleil Launière.

Ce sont 10 trophées Félix qui ont été remis lors du 47e Gala de l’ADISQ!