ADISQ 2025: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

C'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui avait le mandat d'animer cette nouvelle édition de la grande fête de la musique, qui s'est tenue à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dimanche soir!

Cette soirée exceptionnelle a réuni sur une même scène plusieurs de nos artistes chouchous: Ariane Moffatt, Ariane Roy, Billie du Page, Clément Jacques, Francis Degrandpré, Fredz, Jay Scott, Klô Pelgag, Krystel Mongeau, Lou-Adriane Cassidy, Matt Lang, Pierre Lapointe, Rymz, Sarahmée et Soleil Launière.

Ce sont 10 trophées Félix qui ont été remis lors du 47e Gala de l’ADISQ!

Pierre-Yves Roy-Desmarais © Karine Paradis

Découvrez maintenant tous les gagnants!

Artiste féminine de l’année: 

  • Ariane Moffatt
  • Klô Pelgag
  • Lou-Adriane Cassidy
  • Marie-Mai
  • Roxane Bruneau

Artiste masculin de l’année:

  • Aliocha Schneider
  • Damien Robitaille
  • Fredz
  • Jay Scøtt
  • Pierre Lapointe

Artiste autochtone de l’année:

  • Eadsé
  • Elisapie
  • Maten
  • Samian
  • Soleil Launière

Artiste de l’année (Rayonnement international):

  • Aliocha Schneider
  • Elisapie
  • Fredz
  • Moonshine
  • Pierre Lapointe
Lou-Adriane Cassidy © Karine Paradis
Pierre Lapointe © Karine Paradis
Pierre Lapointe et Lou-Adriane Cassidy © Karine Paradis
Elisapie © Karine Paradis
Aliocha Schneider © Karine Paradis

Auteur·rice ou compositeur·rice de l’année:

  • Antoine Corriveau pour Oiseau de Nuit
  • Ariane Roy pour Dogue
  • Stéphane Lafleur, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil pour Cardinal, Avec pas d’casque
  • Klô Pelgag pour Abracadabra
  • Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel pour Journal d’un Loup-Garou
  • Pierre Lapointe pour Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé

Album de l’année (Succès populaire):

  • A Measure of Shape and Sounds, Alex Henry Foster
  • Aliocha Schneider, Aliocha Schneider
  • Star Académie 2025, Artistes varié.es
  • Banlieue, Aswell
  • C'est ma vie, Guylaine Tanguay
  • Toutes les rues sont silencieuses, Jay Scøtt
  • Pub Royal, Les Cowboys Fringants
  • À boire deboutte, Salebarbes
  • Nouvelle vie, Souldia
  • Le piano et le torrent, Viviane Audet

Chanson de l’année:

  • Notre p'tit refrain, 2Frères
  • Jouer, Ariane Moffatt 
  • Fake Friends, Billie du Page
  • Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024), Céline Dion 
  • Le stade, Fredz 
  • Woodstock, Jay Scøtt 
  • Merci ben!, Les Cowboys Fringants 
  • Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi (Radio Edit), Lou-Adriane Cassidy
  • Une bouteille à la mer, Roxane Bruneau 
  • Casser la table, Salebarbes

Groupe ou duo de l’année:

  • 2Frères
  • Avec pas d'casque
  • Bon Enfant
  • La Bottine Souriante
  • Rau_Ze
Les Cowboys Fringants © Karine Paradis
2Frères © Karine Paradis

Révélation de l’année:

  • Billie du Page 
  • Jeanne Côté
  • Krystel Mongeau 
  • Velours Velours
  • Virginie B

Spectacle de l’année:

  • La somme des êtres aimés, Alexandre Poulin
  • Cardinal, Avec pas d'casque
  • Demain il fera beau, Fredz
  • Toutes les rues sont silencieuses, Jay Scøtt
  • Abracadabra, Klô Pelgag
  • Journal d'un Loup-Garou, Lou-Adriane Cassidy
  • Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé, Pierre Lapointe
  • Hélène 35, Roch Voisine
  • Submergé, Roxane Bruneau
  • Nouvelle vie, Souldia
Billie Du Page © Karine Paradis
Billie Du Page © Karine Paradis

Découvrez maintenant toutes les photos du tapis rouge!

