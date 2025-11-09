Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

ADISQ 2025: Voici toutes les photos du tapis rouge glamour!

PAR :

Ce dimanche, la crème de la crème des vedettes a foulé le tapis rouge du Gala de l'ADISQ, qui avait lieu à la Place des Arts de Montréal.

C'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui avait le mandat, pour la seconde fois, d'animer ce rendez-vous annuel qui récompense le talent d’ici et qui rend hommage aux artisans de la musique québécoise!

Sans plus attendre, découvrez tous les looks des vedettes qui étaient présentes lors de la 47e édition du Gala de l'ADISQ!

Alors, quel look est votre préféré et fait battre votre petit coeur plus vite?

Marie-Mai © Karine Paradis
David Laflèche, Charlie-Rose et Marie-Mai © Karine Paradis
Marie-Mai © Karine Paradis
Ariane Moffatt et sa conjointe © Karine Paradis
Ariane Moffatt et sa conjointe © Karine Paradis
Ariane Moffatt et sa conjointe © Karine Paradis
Billie Du Page © Karine Paradis
William Cloutier et son amoureuse © Karine Paradis
Pierre Lapointe © Karine Paradis
Andréanne A. Malette © Karine Paradis
Julie Snyder © Karine Paradis
Maude Cyr-Deschênes © Karine Paradis
Jeanick Fournier © Karine Paradis
Sarahmée © Karine Paradis
Aliocha Schneider © Karine Paradis
Joël Vogt et Romie Lacasse © Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
Christian Marc Gendron © Karine Paradis
Salebarbes © Karine Paradis
Alex Francoeur © Karine Paradis
Krystel Mongeau © Karine Paradis
Krystel Mongeau © Karine Paradis
Véronique Labbé © Karine Paradis
Jules et son amoureux Charles © Karine Paradis
Mélissa Ouimet © Karine Paradis
Damien Robitaille © Karine Paradis
Guylaine Tanguay © Karine Paradis
Paul Daraîche et Émilie Daraîche © Karine Paradis
Katrine Sansregret © Karine Paradis
Star Académie © Karine Paradis
Rosemarie Santerre et Jay Scott © Karine Paradis
Matt Lang © Karine Paradis
Roxane Bruneau © Karine Paradis
Virginie B © Karine Paradis
Virginie B © Karine Paradis
Rafaëlle Roy et Fuso © Karine Paradis
Lili-Ann De Francesco © Karine Paradis
Ariane Roy © Karine Paradis
Alexe © Karine Paradis
Souldia © Karine Paradis
Souldia © Karine Paradis
Irdens Exantus © Karine Paradis
Valérie Beaudoin et Catherine Fournier © Karine Paradis
Sébastien Diaz © Karine Paradis
Philippe Fehmiu © Karine Paradis
Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau © Karine Paradis
Claudine Prévost © Karine Paradis
May Wells © Karine Paradis
King Melrose © Karine Paradis
Véda © Karine Paradis
Véda © Karine Paradis
Véda © Karine Paradis
Angie Larocque et Véda © Karine Paradis
Anodajay © Karine Paradis
Florent Vollant © Karine Paradis
Soleil Launière © Karine Paradis
Soleil Launière © Karine Paradis
Nicolas Duvernois © Karine Paradis
Léonie Gray © Karine Paradis
Steven Guilbault © Karine Paradis
Pierre-Luc Brillant © Karine Paradis
Mathieu Lacombe © Karine Paradis
Mathieu Lacombe © Karine Paradis
Francis Degrandpré © Karine Paradis
Laurence St-Martin © Karine Paradis
Barnev © Karine Paradis
Rick Duff © Karine Paradis
François Lachance © Karine Paradis
Félix-Antoine Cantin © Karine Paradis
Sophie Grenier © Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
Catherine Pogonat © Karine Paradis
Victoria Garon et Hens Desormes © Karine Paradis

Recommandé pour vous: 

Karine
PAR :