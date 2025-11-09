ADISQ 2025: Voici toutes les photos du tapis rouge glamour!

Ce dimanche, la crème de la crème des vedettes a foulé le tapis rouge du Gala de l'ADISQ, qui avait lieu à la Place des Arts de Montréal.

C'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui avait le mandat, pour la seconde fois, d'animer ce rendez-vous annuel qui récompense le talent d’ici et qui rend hommage aux artisans de la musique québécoise!

Sans plus attendre, découvrez tous les looks des vedettes qui étaient présentes lors de la 47e édition du Gala de l'ADISQ!