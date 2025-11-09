Étienne Drapeau: sa conjointe brille sur le tapis rouge à la veille d’accoucher!

Début du contenu principal.
Le temps des couches approche à grands pas pour Étienne Drapeau! Le chanteur s’apprête à découvrir les joies de la paternité, et sa conjointe Maude rayonnait littéralement sur le tapis rouge de la 47e édition du Gala de l’ADISQ, tenue à la Place des Arts de Montréal.
Le couple, complice et tout sourire, a attiré tous les regards. Mais c’est sans surprise le joli ventre rebondi de Maude qui a volé la vedette!
« Ma date d’accouchement était pour le 5 novembre dernier, alors je suis vraiment due! », a-t-elle lancé en riant, visiblement sereine et pleine d’énergie malgré le grand jour qui approche.
On espère simplement que les émotions du gala n’auront pas provoqué l’arrivée surprise du petit bébé!
Étienne et Maude filent le parfait bonheur depuis 2017. L’artiste avait d’ailleurs fait sa grande demande au printemps dernier, scellant ainsi une belle histoire d’amour.
Et pour les curieux, le couple a déjà choisi le prénom de leur futur trésor: le petit garçon s’appellera Félix.
