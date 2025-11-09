Étienne Drapeau: sa conjointe brille sur le tapis rouge à la veille d’accoucher!

Le temps des couches approche à grands pas pour Étienne Drapeau! Le chanteur s’apprête à découvrir les joies de la paternité, et sa conjointe Maude rayonnait littéralement sur le tapis rouge de la 47e édition du Gala de l’ADISQ, tenue à la Place des Arts de Montréal.

Le couple, complice et tout sourire, a attiré tous les regards. Mais c’est sans surprise le joli ventre rebondi de Maude qui a volé la vedette!