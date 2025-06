Corneille livre de rares confidences sur sa vie amoureuse

Un peu plus tard au cours de la discussion, Corneille s'est ouvert sur l'importance de l'intimité émotionnelle dans le couple.

Le chanteur explique qu'en occident, tout est hypersexualisé, et cela peut déteindre sur la vie de couple. Pour lui, l'essentiel est de connecter émotionnellement avec la personne qui partage notre vie. Voici ce qu'a confié Corneille à ce sujet:

«Les choses que j’ai dites de moi à Sophia, très, très, très tôt dans notre relation, je ne les dirai jamais à personne. [L’intimité émotionnelle est arrivée] très très très très rapidement dans notre relation, puis dans les deux sens. […] Ça, c’est quelque chose de très précieux. En plus, ça a un avantage, c’est qu’il n’y a pas de limite dans le temps pour y avoir accès. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui ont une vie sexuelle de fou à 80 ans, mais la nature veut que généralement ç’aille en descendant! (rires) Il y a des exceptions, mais généralement on n’a pas la même fougue à 20 ans et à 60 ans. J’entends des gens plus âgés me parler de ça, et ça a du sens pour moi. Le vrai don de soi, c’est celui de se mettre à nu émotionnellement. Ça, c’est le vrai risque qu’on prend. Et c’est là qu’on risque de perdre des plumes, ou de vraiment en revenir grandi. Peut-être que c’est aussi ce qui peut garder le couple plus longtemps ensemble.»

Voici l'épisode entier d'Ouvre ton jeu avec Corneille: