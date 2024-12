5 controverse de stars qui ont secoué 2024

5. Mike Ward vs Jérémy Gabriel, la fin!

La Cour d'appel du Québec a mis fin à la longue saga judiciaire entre la famille de Jérémy Gabriel et l'humoriste Mike Ward en rejetant, en janvier dernier, l'appel de la mère de Jérémy, Sylvie Gabriel, qui souhaitait poursuivre Ward pour diffamation. Cette décision suit un premier jugement de la Cour du Québec en mai 2022, qui avait jugé la demande irrecevable en raison de la prescription de l'action en diffamation, c'est-à-dire la période au-delà de laquelle il n'est plus possible d'intenter une poursuite, généralement de trois ans.

Dans sa demande, Sylvie Gabriel réclamait 84 600 $ en indemnités pour les préjudices causés par les blagues de Mike Ward concernant sa famille, entre 2010 et 2013. Ward s’était moqué du handicap de Jérémy Gabriel, atteint du syndrome de Treacher-Collins, dans un de ses spectacles. Jérémy Gabriel, surnommé «le petit Jérémy», avait chanté pour le pape Benoît XVI au Vatican en 2006 et poursuivait une carrière dans le chant et la comédie.

Les procédures judiciaires entre les Gabriel et Mike Ward se sont étendues sur plus de 10 ans, atteignant même la Cour suprême du Canada. En 2012, une plainte pour discrimination avait été déposée à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, et en 2016, Ward avait été condamné à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel par le Tribunal des droits de la personne. Cependant, cette décision avait été annulée par la Cour suprême en octobre 2021, qui avait statué en faveur de la liberté d’expression de l’humoriste, jugeant que ses railleries ne constituaient pas une violation des droits à la dignité et à l'égalité de Jérémy Gabriel.

En janvier 2022, Sylvie Gabriel avait tenté une action en diffamation, mais celle-ci avait été contestée sur la base de la prescription.