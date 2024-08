C'est LUI, le nouvel animateur du Gala Québec Cinéma!

On est déjà crampés!

Ce matin lors du lancement de la saison de Noovo, Phil Roy a déclaré en riant qu'il avait enfin sa chance d'entrer dans le monde du cinéma:

«Je suis très très content parce que moi, j'adore le cinéma. J'ai même déjà essayé d'écrire un film. Je l'ai présenté à Louis... et il a dit 'Non.' Je suis content d'entrer dans l'industrie du cinéma par une autre porte!»

Phil Roy a ajouté qu'il souhaite non seulement célébrer et rendre hommage aux artisans d'ici, mais aussi s'adresser aux cinéphiles et aux mordus de culture qui adorent aller voir des films.

Le Gala Québec Cinéma sera présenté le 8 décembre sur Noovo et Noovo.ca.