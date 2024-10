Charlie Lemay-Thivierge éblouit sur de nouvelles photos

Vêtue d'un haut mauve au drapé délicat, elle incarne une grâce naturelle et subtile. Sa tenue met en valeur ses épaules tout en apportant une touche de légèreté et de fluidité. Ses cheveux ondulés encadrent son visage lumineux et son sourire éclatant.

Charlie est passé devant la lentille de la talentueuse Marie-Eve Rompre et le résultat est sublime.