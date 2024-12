Les 10 plus beaux looks de Catherine F. d'OD Mexique en 2024

S’il y a une candidate qui a marqué Occupation Double cette année, c’est sans contredit Catherine F.! Avec son énergie pétillante et sa personnalité plus qu'assumée, elle a su captiver le public, que ce soit dans les maisons à OD Mexique ou lors de son passage remarqué à OD: Tentations au soleil.

En plus de nous faire vivre des moments inoubliables, Catherine a démontré un sens du style impeccable tout au long de son aventure (et en dehors des maisons également!).

Sans plus attendre, voici ses 10 looks les plus mémorables de 2024!