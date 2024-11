Catherine F. d'OD Mexique change de tête et elle est superbe!

Cette coupe marque également un retour aux petites joies quotidiennes qu’elle avait tant hâte de retrouver: des séances de coiffure avec sa sœur, un verre de vin à la main, et l’accompagnement de Majestix Extensions, qui a parfaitement réussi le look que Catherine souhaitait. Grâce à la talentueuse photographe Karynne Bernier, ce moment a été immortalisé pour capturer toute l’énergie et le bonheur de ce nouveau départ.

Catherine F. rayonne et ça se voit!