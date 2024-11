Les filles d'OD Mexique se sont réunies et voici pourquoi!

Les gars d’OD Mexique n’étaient pas en reste! Mamadou, Fred, Michaël et Étienne étaient eux aussi de la partie, se mêlant à la foule d’invités venus admirer les créations de Noémie Lacerte.

Parmi les nombreuses personnalités présentes, on a pu croiser des visages bien connus tels que Ludivine Reding, Claude Négin, Lysandre Nadeau, Cindy Cournoyer, Aïssa et Rami, ainsi que Jessica Roux et Rosemarie Santerre.

Les anciennes participantes d’OD Andalousie, Mia, Céline, Rebecca et Marie-Andrée, ont également pris part aux festivités, tout comme Emy Lalune et Kelly Depeault.

Entre glamour, mode et retrouvailles, le défilé Noble a marqué le coup d’envoi de la saison des fêtes avec éclat!