Raphaël confirme que c'est fini avec Catherine L. d'OD Mexique

Répondant à la question qui lui était posée le plus souvent - s'il fréquentait encore Catherine L. - il a déclaré:

«C'est une question qui m'a été posée des centaines de fois. Ça n'a pas été facile à répondre. Soyez indulgents s'il vous plait, j'ai dû recommencer quelques fois la vidéo.»

Il a enfin ajouté:

«Non. Dans la vie tu ne décides pas pour qui tu développes des sentiments et malheureusement de son côté ça ne s'est pas développé. Je ne peux pas lui en vouloir... Est-ce que ça me rend triste, est-ce que ça me fait de la peine? Bien évidemment. Mais la vie continue et un jour à la fois. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde et qu'elle rencontre sa personne!»