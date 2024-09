OD Mexique: Découvrez les looks des filles et garçons pour le grand tapis rouge de dimanche!

Après une première saison réussie en tant qu'animateurs, Alicia et Fred reviennent en FORCE avec encore plus d'énergie et d'enthousiasme pour guider les participants dans cette aventure plus qu'unique!

Les fans de l’émission auront l'occasion de découvrir les tenues époustouflantes des garçons et des filles alors qu’ils feront leur grande entrée sur le Tapis Rouge. Que ce soit des robes élégantes, des costumes stylés ou des tenues plus audacieuses, le style sera au rendez-vous, comme toujours avec Occupation Double.

Voici d'ailleurs un petit aperçu: