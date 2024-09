À peine sorti d'OD Mexique, Jimmy nous dévoile la fille qui l'a fait craquer

Pour la toute première fois, dans l’histoire d'Occupation Double, les candidats cohabitent dans des résidences mixtes dès leur entrée.

Évidemment, on a voulu savoir comment c’était de vivre avec sept gars et trois filles.

«On a bien géré ça. On avait une bonne communication, on aimait ça. On avait de bonnes conversations profondes, on a appris à se connaître assez vite. C’était vraiment le fun.»