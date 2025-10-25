La gang de Star Académie célèbre le temps des Fêtes avec un album de Noël

Début du contenu principal.
Ça sent déjà le temps des Fêtes!
Pour mettre tout le monde dans l’ambiance, les académiciens de la toute dernière cuvée de Star Académie viennent de lancer leur album de Noël!
Réalisé par Nicolas Pétrowski, le disque réunit 14 grands classiques réinventés pour faire vibrer la magie de décembre!
La grande gagnante Mia Tinayre ouvre l’album avec Au royaume du bonhomme hiver, tandis que la finaliste Katrine Sansregret prête sa voix à Noël à l’année. Chaque académicien a son moment pour briller, livrant des versions touchantes et festives qui sentent bon les soirées au coin du feu!
Chaque académicien a mis tout son cœur dans ces chansons qui nous accompagnent chaque année en décembre! Voici d'ailleurs un aperçu de la tracklist:
De 23 décembre à Minuit, chrétiens, en passant par J’ai vu maman embrasser le Père Noël, ces versions revisitées nous replongent dans la nostalgie des Fêtes, mais avec une touche moderne bien à l’image de cette cohorte!
Depuis plusieurs années, Star Académie aime offrir des albums qui traversent le temps. Et celui-ci ne fait pas exception: de quoi mettre de la chaleur dans nos soirées d’hiver et accompagner les réunions de famille autour du sapin!
Si vous cherchez une trame sonore pour vos soirées de décembre, Star Académie - Noël 2025 est déjà dispo et il a tout pour devenir un incontournable du temps des Fêtes!
