La gang de Star Académie célèbre le temps des Fêtes avec un album de Noël

La grande gagnante Mia Tinayre ouvre l’album avec Au royaume du bonhomme hiver, tandis que la finaliste Katrine Sansregret prête sa voix à Noël à l’année. Chaque académicien a son moment pour briller, livrant des versions touchantes et festives qui sentent bon les soirées au coin du feu!

Des classiques revisités par la cuvée 2025

Chaque académicien a mis tout son cœur dans ces chansons qui nous accompagnent chaque année en décembre! Voici d'ailleurs un aperçu de la tracklist:

Au royaume du bonhomme hiver — Mia Tinayre

— Danser autour du sapin vert — Zoey Daferuru

— C’est l’hiver — Maxim Doucet

— Joyeux Noël — Camille Cormier-Morasse

— Je t’offre mon cœur — Marc-Antoine Delage

— J’ai vu maman embrasser le Père Noël — Romie Lacasse

— Noël à l’année — Katrine Sansregret

— Noël blanc — Léo Giroux

— Triste à Noël — Joël Vogt

— Mon beau sapin — Albert Asselin

— 23 décembre — Loïc Trépanier

— Minuit, chrétiens — Yoann Guay

— Douce nuit, Sainte nuit — Victoria Sénéchal

— Le sentier de neige — Laurence Libersan

De 23 décembre à Minuit, chrétiens, en passant par J’ai vu maman embrasser le Père Noël, ces versions revisitées nous replongent dans la nostalgie des Fêtes, mais avec une touche moderne bien à l’image de cette cohorte!