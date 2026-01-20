C’est elle qui remplacera Marie-Ève Janvier aux côtés de Marc Hervieux

Début du contenu principal.
L’Orchestre FILMharmonique a annoncé lundi un changement important au sein de la distribution de sa prochaine production d'envergure.
Alors que Marie-Ève Janvier devait initialement partager la scène avec Marc Hervieux, c’est finalement Mia Tinayre, la grande gagnante de la dernière édition de Star Académie, qui assurera le volet féminin du spectacle.
Pour la jeune interprète, qui s'est rapidement imposée comme l'une des voix montantes les plus prometteuses du Québec, ce projet est un véritable cadeau.
Bien qu'il s'agisse de sa toute première expérience sur scène depuis sa victoire, Mia Tinayre ne cache pas son excitation à l'idée d'explorer le répertoire du grand Sinatra.
«Ce style musical a toujours fait partie de ma vie», a-t-elle confié par voie de communiqué.
Chanter accompagnée d'un orchestre complet aux côtés d'un monument comme Marc Hervieux est, selon ses dires, un rêve qui devient réalité.
Le public pourra l'entendre revisiter des classiques immortels tels que Fly Me to the Moon et New York, New York pour ne nommer qu’eux.
Ce changement de distribution survient alors que Marie-Ève Janvier a choisi de poursuivre sa pause professionnelle amorcée il y a quelques mois.
Après une année particulièrement chargée, l’animatrice et chanteuse chouchou des Québécois a ressenti le besoin de se retirer temporairement des projecteurs pour se ressourcer et prioriser sa vie familiale.
Mia Tinayre ne sera pas la seule invitée de marque, puisque le ténor canadien Sam Champagne se joint également à la distribution pour apporter sa puissance vocale à la production.
Sous la direction du chef d’orchestre Francis Choinière, l’Orchestre FILMharmonique promet une immersion totale dans l'élégance des années Sinatra.
Le coup d'envoi sera donné le 30 janvier prochain. Si vous souhaitez voir Mia Tinayre faire ses grands débuts professionnels dans un cadre symphonique, c’est votre chance: les billets sont déjà disponibles sur le site de la production.