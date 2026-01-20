C’est elle qui remplacera Marie-Ève Janvier aux côtés de Marc Hervieux

Un rêve qui se concrétise pour Mia

Pour la jeune interprète, qui s'est rapidement imposée comme l'une des voix montantes les plus prometteuses du Québec, ce projet est un véritable cadeau.

Bien qu'il s'agisse de sa toute première expérience sur scène depuis sa victoire, Mia Tinayre ne cache pas son excitation à l'idée d'explorer le répertoire du grand Sinatra.

«Ce style musical a toujours fait partie de ma vie», a-t-elle confié par voie de communiqué.

Chanter accompagnée d'un orchestre complet aux côtés d'un monument comme Marc Hervieux est, selon ses dires, un rêve qui devient réalité.

Le public pourra l'entendre revisiter des classiques immortels tels que Fly Me to the Moon et New York, New York pour ne nommer qu’eux.