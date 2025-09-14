Marie-Ève Janvier attire tous les regards sur le tapis rouge du Bal du MAC

La chanteuse et animatrice Marie-Eve Janvier a brillé de mille feux lors du prestigieux Bal du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC).

Pour l’occasion, elle était accompagnée de son ami et complice de longue date, Joël Legendre!

Le Bal du MAC n’est pas qu’un simple évènement mondain: il s’agit d’un rendez-vous philanthropique incontournable, réunissant près de 800 personnalités issues des milieux des affaires, des arts et de la culture.