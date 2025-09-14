Marie-Ève Janvier attire tous les regards sur le tapis rouge du Bal du MAC

Début du contenu principal.
La chanteuse et animatrice Marie-Eve Janvier a brillé de mille feux lors du prestigieux Bal du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC).
Pour l’occasion, elle était accompagnée de son ami et complice de longue date, Joël Legendre!
Le Bal du MAC n’est pas qu’un simple évènement mondain: il s’agit d’un rendez-vous philanthropique incontournable, réunissant près de 800 personnalités issues des milieux des affaires, des arts et de la culture.
Chaque année, la soirée vise à amasser des fonds pour enrichir la collection du musée et faire rayonner les artistes québécois et internationaux. Cette édition a d’ailleurs permis de récolter plus de 1,3 million de dollars au profit du Musée, un record impressionnant!
Pour sa toute première présence à cet événement, Marie-Eve a fait sensation dans une robe fluide au drapé sophistiqué, sublimée par des manches chauves-souris qui apportaient une allure théâtrale. Elle a complété sa tenue avec une pochette noire et des escarpins pointus. Côté mise en beauté, elle a opté pour un chignon lisse et élégant, qui mettait parfaitement en valeur les lignes de sa robe!
Invitée par Joël Legendre, Marie-Eve Janvier a ainsi découvert l’univers festif et artistique du Bal du MAC. Une soirée où l’art, la mode et la philanthropie s’unissent pour soutenir le milieu culturel québécois!
Découvrez plus de photos du tapis rouge!