Thomas Delorme vous fera danser avec sa nouvelle chanson

Début du contenu principal.
Le fils de Julie Perreault et Sébastien Delorme, Thomas Delorme, est de retour en musique!
Comme vous le savez peut-être déjà, le comédien est aussi chanteur dans un duo appelé Lunaire. Ils nous ont déjà offert quelques extraits au cours de la dernière année.
En ce mercredi, le groupe de Thomas Delorme dévoile sa nouvelle collaboration.
Il s'agit d'une chanson avec le chanteur et comédien Philippe Scrive. La pièce entraînante s'intitule Laisse tomber et nous permet d'apprécier les voix des trois artistes réunies.
Voici un extrait vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-bas:
Avouez que vous dansez sur votre chaise, vous aussi!
La chanson Laisse tomber de Lunaire avec Philippe Scrive est disponible partout. Vous pouvez entre autres l'entendre en entier sur YouTube:
Plusieurs enfants de vedettes québécoises savent très bien chanter.
Certains sont déjà bien connus du public, alors que d'autres commencent à se faire découvrir.
On a pensé vous présenter 10 vidéos d'enfants de stars qui nous montrent leurs prouesses vocales, comme le fils de Sébastien Delorme et Julie Perreault.
Vous aimerez aussi: