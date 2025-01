Thomas Delorme: Le fils de Julie Perreault métamorphosé dans L’appel!

Les deux premiers épisodes de L’appel, la plus récente série du scénariste Luc Dionne, sont enfin disponibles. Plongeant les téléspectateurs dans un des procès les plus marquants de l’histoire judiciaire du Québec, cette série explore le procès de Maurice «Mom» Boucher, un criminel notoire et ancien chef des Nomads, un groupe de motards lié aux Hells Angels.

Dans ce projet ambitieux, c’est Vincent Graton qui incarne Maurice «Mom» Boucher, tandis que Magalie Lépine-Blondeau (qui sera d'ailleurs à Tout le monde en parle dimanche) joue l’avocate France Charbonneau.

Fait notable, L’appel marque un moment spécial dans la carrière de Julie Perreault, qui occupe ici le rôle de réalisatrice. En plus de diriger cette série captivante, elle a eu le privilège de travailler avec son fils, Thomas Delorme, dans une collaboration mère-fils unique!