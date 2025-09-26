Vidéos: 10 enfants de stars québécoises qui savent très bien chanter
Plusieurs enfants de vedettes québécoises savent très bien chanter.
Certains sont déjà bien connus du public, alors que d'autres commencent à se faire découvrir.
On a pensé vous présenter 10 vidéos d'enfants de stars qui nous montrent leurs prouesses vocales.
Évidemment, on se devait de commencer cette liste avec la performance époustouflante de Marie-Félix, la fille de Marie-Élaine Thibert, qui a charmé tout le monde à Quel talent! cette semaine.