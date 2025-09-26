Vidéos: 10 enfants de stars québécoises qui savent très bien chanter

Passer au contenu principal
10 enfants de stars québécoises qui savent très bien chanter

Plusieurs enfants de vedettes québécoises savent très bien chanter.

Certains sont déjà bien connus du public, alors que d'autres commencent à se faire découvrir.

On a pensé vous présenter 10 vidéos d'enfants de stars qui nous montrent leurs prouesses vocales.

Évidemment, on se devait de commencer cette liste avec la performance époustouflante de Marie-Félix, la fille de Marie-Élaine Thibert, qui a charmé tout le monde à Quel talent! cette semaine. 

1. Marie-Félix Malo, la fille de Marie-Élaine Thibert

2. Thomas Delorme, le fils de Julie Perreault et Sébastien Delorme

3. Éléonore Lagacé, la fille de Nathalie Choquette

4. Thomas Postigo, le fils de Marina Orsini et Serge Postigo

5. Billie du Page, la fille de Julie du Page

6. Xavier Grégoire Trudeau, le fils de Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau

7. Édouard Tremblay-Grenier, le fils de Mara Tremblay

8. Stella Dupré, la fille de Marc Dupré

9. Lunou Zucchini, la fille de Luce Dufault

10. Dan Daraîche, le fils de Paul Daraîche

