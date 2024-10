Découvrez toutes les vedettes sur le tapis rouge de Chiendent de Mégan Brouillard

Mardi soir, Mégan Brouillard a marqué un grand coup avec la première de son tout premier one-woman show intitulé Chiendent. Sur la scène du Gesù à Montréal, la jeune humoriste de 25 ans a démontré, avec son humour mordant et authentique, qu’elle avait sa place parmi les grandes figures de l’humour québécois.

Diplômée de l’École nationale de l’humour il y a à peine quatre ans, Mégan Brouillard a su se faire un nom rapidement grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et ses nombreuses apparitions dans les médias (en plus d'être une toute nouvelle Fantastique cette saison sur les ondes de Rouge!). Ce lancement tant attendu a prouvé qu’elle était à la hauteur des attentes, ne laissant aucun doute sur son talent et son avenir prometteur dans l’industrie!