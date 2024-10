C'est LUI, le nouveau chum d'Annie Brocoli!

Ce grand pas dans sa vie marque la première fois qu’elle accueille quelqu’un chez elle et elle ne cache pas sa surprise d’avoir trouvé l’amour à ce stade de sa vie.

«Je ne pensais jamais que ça m’arriverait un jour, mais je suis tellement amoureuse de lui», confie-t-elle au magazine La Semaine.

Ensemble depuis deux ans et neuf mois, Annie et Yves sont inséparables, célébrant même chaque pleine lune et chaque samedi à 10 h, en hommage à leur rencontre inoubliable le 18 décembre 2021, un jour de pleine lune à cette même heure.

Leur histoire d’amour a commencé grâce à Facebook Rencontres, au beau milieu de la pandémie.

«C’était durant la pandémie, je m’emmerdais. J’ai utilisé l’application pendant une semaine et, dès que je l’ai rencontré, ç’a été fini. On s’est tous les deux enlevés des réseaux le jour même!», se souvient-elle en riant.

Un véritable coup de foudre pour les deux amoureux! On leur souhaite encore bien des lunes ensemble!