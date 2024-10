Les vedettes découvrent Tintin, l'aventure immersive lors de la soirée VIP

L’expérience est réellement immersive à tous les niveaux: plus de 2000 images issues des 24 volumes des Aventures de Tintin sont projetées tout autour des visiteurs, permettant à chacun de revivre les moments phares de la bande dessinée. Que ce soit les paysages exotiques, les scènes emblématiques ou les personnages charismatiques comme Milou, le capitaine Haddock, Dupond et Dupont, le professeur Tournesol et la Castafiore, tous prennent vie à travers des décors somptueux et des projections à 360 degrés.

En déambulant à travers les espaces thématiques, on redécouvre ces personnages légendaires et les artefacts qui ont marqué les aventures de Tintin, du fameux château de Moulinsart aux exploits spatiaux vers la Lune. Chaque détail, chaque image, est conçu pour nous immerger dans cet univers culte qui a marqué notre tendre enfance (et nos Noël blancs grâce à Ciné-Cadeau)!