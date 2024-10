Découvrez toutes les vedettes sur le tapis rose de La Cage aux folles

Mardi soir, Montréal s'est parée de paillettes pour célébrer la grande première médiatique de La Cage aux folles, une adaptation 100 % québécoise du célèbre classique français, désormais installée au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis. La soirée a attiré de nombreux curieux et passionnés, tous impatients de découvrir cette version revisitée d’une pièce incontournable.

Dans cette production mise en scène par Joël Legendre, Alex Perron et Marcel Leboeuf se glissent dans les rôles d'Albin et Georges, un couple gai à la tête d’un cabaret de drag-queens en plein cœur du Village. Leur vie est rythmée par les numéros de leurs artistes hauts en couleur, jusqu'au jour où tout bascule. L'un d’eux apprend que son fils, qui s’apprête à se marier, souhaite présenter sa future belle-famille… un clan plutôt conservateur, ce qui promet des situations cocasses et des quiproquos à gogo.