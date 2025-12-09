La mythique chanteuse Lorie sera en spectacle en plein coeur de la Place des Festivals

Début du contenu principal.
La chanteuse française Lorie fera un retour sur scène au Québec.
Dans le cadre des Francos de Montréal, celle qui s’est fait connaître grâce à l’immense succès Je serai (ta meilleure amie) montera sur la planche du MTELUS en juin prochain.
Découvrez les détails de cet annonce.
C’est par une publication sur les médias sociaux que le festival a confirmé la venue de Lorie, qui se produira le 18 juin prochain sur la scène du MTELUS.
«Un moment emblématique en vue!», peut-on lire en référence aux nombreux succès de la chanteuse qui ont marqué le public québécois, dont Près de moi, Toute seule et Sur un air latino. La soirée promet un véritable plongeon dans les souvenirs du début des années 2000.
Lorie, qui a marqué toute une génération avec ses nombreux succès, fera un retour très attendu sur scène au Québec après plusieurs années d’absence.
En plus de Lorie, le festival a déjà confirmé la présence d’Émile Bilodeau, de Lou-Adrianne Cassidy et d’Émilie-Claire Barlow au sein de sa programmation.
Les Francos de Montréal auront lieu du 12 au 20 juin 2026.
