En couple avec un homme 40 ans plus jeune, Cher serait sur le point de se marier

L'icône de la pop, Cher, serait sur le point de sceller son amour avec son compagnon, le producteur de musique Alexander Edwards, selon plusieurs sources.
C’est ce que plusieurs magazines affirment depuis deux jours, rapportant une union qui ne manquerait pas de faire jaser, notamment en raison des 40 ans qui les séparent et de la longévité de leur relation. Le californien est âgé de 39 ans, alors que la chanteuse a 79 ans.
La diva de la chanson, qui sera bientôt octogénaire, aurait choisi un moment particulièrement symbolique pour dire «oui» à son Alexander.
Un proche du couple aurait révélé que la chanteuse de Believe considère son 80e anniversaire comme l'occasion rêvée pour officialiser leur relation qui dure depuis trois ans.
Le couple, qui a notamment été aperçu ensemble à l'événement Valentino Beauty, a toujours été confronté aux jugements concernant leur écart d'âge.
Cependant, Cher a fait preuve d'une indifférence totale face aux critiques.
Interrogée par une journaliste récemment, elle a clairement indiqué que ces opinions extérieures ne l'atteignaient pas, affirmant que «personne ne sait ce qui se passe entre nous, mais on s'amuse tellement.»
Il est d’ailleurs intéressant de noter que si la relation de Cher et Alexander Edwards a soulevé de nombreux commentaires en raison de l'écart d'âge, les réactions sont souvent beaucoup moins marquées ou virulentes lorsque c'est un homme plus âgé, comme une star hollywoodienne ou un magnat des affaires, qui fréquente une femme plus jeune.
Cette disparité de traitement met en lumière une double norme persistante dans l'espace public, où les relations impliquant des femmes mûres et des hommes plus jeunes continuent de défier les conventions sociales.
La chanteuse a par ailleurs témoigné de la légèreté et du bonheur qui règnent dans leur quotidien, confiant qu'ils « rient tout le temps ». De toute évidence, cet amour est fondé sur une complicité joyeuse et semble bien parti pour les mener jusqu'à l'autel!
