En couple avec un homme 40 ans plus jeune, Cher serait sur le point de se marier

L'icône de la pop, Cher, serait sur le point de sceller son amour avec son compagnon, le producteur de musique Alexander Edwards, selon plusieurs sources.

C’est ce que plusieurs magazines affirment depuis deux jours, rapportant une union qui ne manquerait pas de faire jaser, notamment en raison des 40 ans qui les séparent et de la longévité de leur relation. Le californien est âgé de 39 ans, alors que la chanteuse a 79 ans.