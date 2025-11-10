Lou-Adriane Cassidy s’ouvre sur sa collaboration avec son conjoint: «on s’est trouvés»

Début du contenu principal.
Hier soir se tenait le Gala de l’ADISQ, et Lou-Adriane Cassidy y a brillé de mille feux.
L’artiste est repartie avec pas moins de 12 Félix.
Sur le tapis rouge, Lou-Adriane Cassidy a pris un moment pour discuter de la belle complicité professionnelle qu’elle partage avec son conjoint, Alexandre Martel, le réalisateur de son plus récent album.
Ce dernier collabore étroitement avec elle, tant sur la création de ses albums que sur la conception de ses spectacles.: «Je pense vraiment qu'on a cet échange-là qui est très, très fort. Et peu importe, c'est quelqu'un que je veux toujours garder dans ma vie comme collaborateur. Je trouve qu'on s'est trouvés.»
Elle confie également que son amoureux l’aide à avoir davantage confiance en elle: «Peut-être une confiance en moi, une envie justement d'être ambitieuse, de jamais prendre de détours. C'est quelqu'un de très droit. Des fois, même, c'est confrontant. De jamais se contenter, pis d'avoir la foi, d'avoir confiance.»
Grande gagnante de ce 47e Gala de l’ADISQ, Lou-Adriane Cassidy a lancé cette année son album Le journal d’un loup-garou, elle a d'ailleurs ajouté une main poilue à son look pour souligner son projet.
