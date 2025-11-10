Lou-Adriane Cassidy s’ouvre sur sa collaboration avec son conjoint: «on s’est trouvés»

Sur le tapis rouge, Lou-Adriane Cassidy a pris un moment pour discuter de la belle complicité professionnelle qu’elle partage avec son conjoint, Alexandre Martel, le réalisateur de son plus récent album.

Ce dernier collabore étroitement avec elle, tant sur la création de ses albums que sur la conception de ses spectacles.: «Je pense vraiment qu'on a cet échange-là qui est très, très fort. Et peu importe, c'est quelqu'un que je veux toujours garder dans ma vie comme collaborateur. Je trouve qu'on s'est trouvés.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.