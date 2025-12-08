Elton John répond publiquement aux commentaires négatifs de ses fans

Début du contenu principal.
Elton John nous offre le moment farfelu du jour!
Le célèbre chanteur de 78 ans n'a rien perdu de son grand sens de l'humour, et il le prouve dans une nouvelle vidéo devenue virale.
L'histoire a commencé à la fin du mois de novembre lorsqu'Elton John a partagé un montage le montrant dans sa cuisine. Dans cette capsule humoristique, chaque fois qu'il ouvre sa porte d'armoire, son lave-vaisselle ou son frigo, c'est son succès des Fêtes Step Into Christmas qui jouait à tue-tête:
«Si vous ne pouvez pas y échapper, autant plonger dans l'esprit de Noël! Qui est prêt?», a écrit Elton John avec la vidéo.
Parmi les fans de l'étoile de la chanson, plusieurs lui ont fait remarquer que sa vitre de four était très sale.
Pince-sans-rire, Elton John a choisi de leur répondre en deux vidéos partagées sur Facebook et Instagram avec ses 13 millions d'abonnés.
Dans la première, il affirme qu'il prend toujours connaissance des commentaires négatifs du public sur le Web. Dans la deuxième, le chanteur sort ses gants de vaisselle roses à plumes et chantonne en déclarant qu'il a «la vitre de four la plus propre de tout Windsor».
Voici les hilarantes vidéos d'Elton John, à voir en appuyant sur «Play» au centre de chaque publication ci-dessous:
C'est à la fois drôle et tellement niaiseux!
Les fans d'Elton John semblent ravis de le voir si ouvert aux commentaires de toutes sortes.
De plus, de nombreuses personnes affirement qu'elles veulent maintenant faire du ménage en pyjama Gucci avec des gants à plumes, elles aussi!
En ce qui concerne la chanson de Noël qui a initié cette saga, il s'agit de Step Into Christmas.
D'abord lancée en 1973, elle a connu un nouveau souffle en 2005 grâce à la compilation Elton John's Christmas Party. Vous pouvez réentendre le succès dans la vidéo ci-dessous:
Sur le thème musical, il y a d'excellentes chansons de Noël et du temps des Fêtes qui sont sorties depuis l'an dernier.
Des artistes québécois et internationaux, des ballades nostalgiques et des hits qui nous font danser en décorant le sapin.... il y en a pour tous les goûts!
On a fouillé parmi les nouveautés 2024 et 2025 et on vous suggère aujourd'hui les meilleures, à écouter sans modération.
