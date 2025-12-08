Elton John répond publiquement aux commentaires négatifs de ses fans

«Si vous ne pouvez pas y échapper, autant plonger dans l'esprit de Noël! Qui est prêt?», a écrit Elton John avec la vidéo.

Parmi les fans de l'étoile de la chanson, plusieurs lui ont fait remarquer que sa vitre de four était très sale.

Pince-sans-rire, Elton John a choisi de leur répondre en deux vidéos partagées sur Facebook et Instagram avec ses 13 millions d'abonnés.

Dans la première, il affirme qu'il prend toujours connaissance des commentaires négatifs du public sur le Web. Dans la deuxième, le chanteur sort ses gants de vaisselle roses à plumes et chantonne en déclarant qu'il a «la vitre de four la plus propre de tout Windsor».

Voici les hilarantes vidéos d'Elton John, à voir en appuyant sur «Play» au centre de chaque publication ci-dessous: