Sandrine Séguin est en couple avec ce joueur des Alouettes!

Si l’émission de téléréalité n’a pas été un tremplin pour l’amour à l’époque, c’est finalement sur l’île de Montréal que Sandrine a trouvé celui qui fait battre son cœur. En novembre dernier, elle avait confirmé qu’elle était en couple lors de son passage sur le podcast Entre Elle et Lui, animé par Anne-Marie Ménard et Gaël Comtois. À l’époque, elle avait gardé l’identité de son partenaire secrète, semant de petits indices ici et là sur ses réseaux sociaux.

Pour lancer 2025 en beauté, Sandrine a décidé de ne plus se cacher. Elle a publié des clichés du couple sur Instagram, partageant avec ses abonnés son bonheur avec Cole et plusieurs tendres bisous. Et ce n’est pas tout! Sur l’une des récentes photos, elle a identifié le nom de Cole Spieker, confirmant officiellement leur relation.