Grand retour dans Indéfendable: la tension monte à l'aube de la finale

L'épisode d'Indéfenable de mercredi soir s'est terminé sur un appel que Léo Macdonald (Sébastien Delorme) a reçu, une voix féminine lui disait seulement: «Il va te tuer.»

Alors que les menaces contre lui et ses proches se multiplient, l’atmosphère au cabinet Lapointe-Macdonald et Nolin est de plus en plus intense. Cet évènement marquant crée encore plus d'angoisse pour Léo, sa famille et ses collègues.