Juliette Aubé de L’œil du cyclone en vedette dans un nouveau film familial signé Contes pour tous

Une touche de mystère, une pincée de magie… et beaucoup d’émotions! Le nouveau film de la série Contes pour tous s’annonce aussi envoûtant que captivant.

Après le succès de Mlle Bottine, c’est au tour de Ma belle-mère est une sorcière de prendre le relais, avec en tête d’affiche une jeune actrice qu’on aime de plus en plus: Juliette Aubé.

Vue récemment dans L’œil du cyclone, Avant le crash et Alertes, Juliette Aubé tiendra le rôle principal de Margot, une préadolescente débrouillarde qui, après la séparation de ses parents, tente coûte que coûte de recoller les morceaux de sa famille. Mais un jour, tout bascule: une inconnue s’installe chez elle… et elle est convaincue que cette nouvelle belle-mère est une véritable sorcière! Pour la jeune Margot, le doute n’est plus permis: il faut sauver son père de ce mystérieux sortilège.