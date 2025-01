Audrey-Ann et Jayson de L'Amour est dans le pré sont parents à nouveau

Déjà parents de la petite Elena, née en mars 2023, ils accueillent leur «baby boy» avec une immense joie. Moins d’un an après la naissance de leur fille, cette nouvelle addition vient compléter leur bonheur familial. Elena, d’ailleurs, semble déjà prête à endosser son rôle de grande sœur!

Depuis leur rencontre dans L’Amour est dans le pré, Audrey-Ann et Jayson construisent ensemble une vie remplie de complicité, de projets… et maintenant, de couches et de câlins!

Félicitations à cette belle famille ! On leur souhaite beaucoup de bonheur, de rires, et de belles nuits (ou du moins, quelques-unes !).