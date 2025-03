Rare apparition pour les amoureux de longue date Karyne Lemieux et Ariel Ifergan!

Parmi les invités, une apparition a particulièrement attiré l’attention: celle des amoureux de longue date, les comédiens Karyne Lemieux et Ariel Ifergan!

Les amoureux, qui partagent leur vie depuis maintenant 19 ans, se sont fait discrets ces dernières années, rendant leur présence sur le tapis rouge d’autant plus spéciale.

Ariel Ifergan, comédien bien connu pour ses rôles dans Indéfendable et Temps de chien, est le conjoint de Karyne Lemieux (qu'on a pu voir dans STAT, Nos étés et Diva, par exemple) et le père de leurs deux enfants, Elia et Isak.