Nour Belkhiria fait une mise au point importante sur ses amours!

Cependant, Nour a décidé de clarifier la situation avec humour. Sur ses réseaux sociaux, elle a expliqué: «Pour ceux qui s’inquiètent de ne pas avoir été invités à mon mariage, c'est normal puisqu’il n’a pas eu lieu. Laurent est mon grand ami, pas mon conjoint. Mais cette situation nous fait beaucoup rire. Bisous.»

Eh non, Nour n'est pas en couple avec son bon ami Laurent Fournier! Avec cette petite mise au point, la comédienne prouve qu’elle sait gérer les spéculations tout en conservant son sourire et son sens de l’humour. Laurent, son fidèle compagnon des tapis rouges, reste un précieux ami, et non un amoureux comme certains auraient pu le croire!