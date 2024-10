Audrey Roger nous présente son amoureux!

«Lui et moi, c’est vraiment une histoire de coup de foudre. Peut-être qu’on devrait raconter la première fois qu’on s’est rencontrés, au Philémon, un bar du Vieux-Montréal. (sourire)», raconte Audrey au magazine La Semaine.

«À cause d’un manque de confiance en moi que j’avais à l’époque. Alors j’ai quitté le bar pour me rendre dans un autre. Mais je n’arrêtais pas de me dire que je devais retourner au Philémon pour lui parler. C’est ce que j’ai fait.», ajoute Aaron.

De son côté, Audrey se demandait où il était passé. Elle l’a finalement aperçu à nouveau et a décidé de faire le premier pas. Cette nuit-là, ils ont parlé pendant des heures et l’évidence de leur connexion était déjà là.