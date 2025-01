5 couples qu'on pourrait découvrir dans nos séries en 2025

4. Dumas: Sophie Lacoste et Éric Bonin

Les petits commentaires comiques l’un envers l’autre, la relation professionnelle qui ne passe pas inaperçue, Sophie (Marie-Lyne Joncas) et Éric (Vincent Leclerc), les personnage de la série Dumas, pourraient être un couple en devenir pour la prochaine année télévisuelle.

Les détectives de l’agence de sécurité Intelco, Sophie et Éric, semblent être sur le point de développer une relation amoureuse. On devrait en savoir plus sur le passé d’Éric au début de la prochaine saison, on sent que Sophie sera son oreille attentive, et peut-être plus…

Dumas sera de retour sur les ondes d'ICI TÉLÉ à partir du lundi 6 janvier à 20h.