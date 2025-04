Voici ce que devient le chanteur K. Maro!

Il se consacre alors à un nouveau projet: faire briller les autres. C’est lui qui repère une jeune artiste au tout début de sa carrière: Shy’m. Grâce à son instinct, son expérience et sa vision, elle devient rapidement une star incontournable de la pop française. Au fil des années et en sa qualité de découvreur de talents, il est amené à travailler avec de nombreux talents tels que Corneille, Fredz, Belly, Vai, 411, Suzuya, Ogee, Skip The Use, Bruno Mars, Dipset, Cheb Mami et conseiller les plus grandes maisons de disques telles que Warner Music ou encore Universal sur leur stratégie.

En parallèle de la musique, Cyril Kamar développe une autre passion: l’art contemporain. Amateur et collectionneur, il s’implique dans l’accompagnement de jeunes artistes visuels et de galeristes émergents. Avec son épouse Anne Sophie Mignaux Kamar, il fonde en 2023 la Maison Kel Akai, un projet unique mêlant art, entrepreneuriat et transmission.