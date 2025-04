C’est ELLE, la nouvelle coanimatrice de Gregory Charles!

Avec son plus récent album Le piano et le torrent, elle a prouvé à quel point le piano est au cœur de sa démarche artistique. Et aujourd’hui, elle franchit un nouveau cap en mettant son talent et sa bienveillance au service des pianistes de demain.

Dans Piano public, les deux artistes ne seront pas que des animateurs : ils agiront aussi comme mentors et juges. Chaque semaine, ils seront rejoints par un artiste invité différent, qui viendra ajouter sa touche unique à l’émission. Ensemble, le trio sélectionnera les participants lors des auditions, offrira conseils et encouragements, et évaluera les performances tout au long de la compétition.

Pour Gregory Charles, ce projet est une suite logique à sa passion contagieuse pour la musique: «En classique, en jazz, en rock ou en pop, dans les circonstances les plus joyeuses comme dans les moments les plus tristes, sur les plus grandes scènes du monde ou dans un sous-sol, le piano est mon ami depuis toujours. Quand on a ce genre d'ami, on a envie que tout le monde l’aime aussi», confie-t-il avec émotion.