Roy Dupuis: voici tout ce qu'il faut savoir sur son film avec Cate Blanchett

Roy Dupuis sera de retour au cinéma le mois prochain!

Comme vous le savez peut-être, le beau Québécois donnera la réplique à Cate Blanchett dans le nouveau film de l'un des réalisateurs les plus en vue à Hollywood, Ari Aster.

Celui qui nous a offert Hereditary et Midsommar revient cette fois ci avec Rumors, un long métrage d'horreur décalé et teinté d'humour. Le tournage du film est terminé et on a vu les acteurs en faire la promotion lors du dernier festival de Cannes.

Aujourd'hui, la date de sortie de Rumors avec Roy Dupuis et Cate Blanchett est dévoilée: le film prendra l'affiche le 18 octobre 2024!