Roy Dupuis: voici les dernières nouvelles sur le comédien

Le parcours professionnel de Roy Dupuis

Né en Ontario, Roy Dupuis a ensuite passé son enfance à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Le comédien a gradué de l'École nationale de théâtre en 1986.

Roy Dupuis est devenu célèbre en interprétant Ovila Pronovost dans Les Filles de Caleb en 1990. Il a ensuite joué, entre autres, dans Scoop (de 1991 à 1995) et Maurice Richard (en 1999). Plus récemment, on l'a suivi dans les téléries Les Rescapés, Toute la vie et À cœur battant.

Roy Dupuis a par ailleurs obtenu une reconnaissance internationale à la fin des années 90 grâce à la série La Femme Nikita, qui a été diffusée dans 50 pays.

Lieu et date de naissance

New Liskeard, en Ontario, le 21 avril 1963

Les membres de sa familles

Après plusieurs années de vie commune, Roy Dupuis et Céline Bonnier ont annoncé leur rupture à l'été 2011.

L'acteur est maintenant en couple avec la comédienne Christine Beaulieu. Les amoureux se sont rencontrés lors du tournage du film Ceci n'est pas un polar.