Roy Dupuis annonce qu'il ne veut plus faire de télé

«Je pense que je ne ferai plus de téléséries. Je préfère le cinéma. Toutefois, Toute la vie et À coeur battant, ça m’a parlé, et je suis content de les avoir faites. Ce sont des téléséries qui font oeuvre utile.»

Puis, le journaliste a demandé à Roy Dupuis pourquoi il avait pris cette décision. Voici ce qu'il a répondu:

«Ce n’est pas juste à cause de la longue durée. Je suis vraiment dans une situation, présentement, où, quand je ne joue pas, quand je ne travaille pas, je ne m’ennuie pas de jouer. Je m’attends à ce que les projets qu’on me propose me donnent envie de jouer. Je suis dans une belle position, car je n’ai pas besoin de travailler. Ce que j’ai envie de faire, actuellement, c’est voyager, surtout.»

Roy Dupuis conclut en disant que lorsqu'un scénario lui parle, il rencontre l'équipe avant d'accepter. Ce n'est donc pas une porte qui est totalement fermée, mais il admet que ce type de projet télé est assez rare.