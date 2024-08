À cœur battant: Ève Landry revient sur sa dernière scène avec Roy Dupuis

Nouveau projet pour Ève Landry

Lors de son passage à l'émission, Ève a dévoilé son nouveau projet, un livre jeunesse qu'elle a écrit et illustré.

La comédienne a écrit, J'imagine, en s'inspirant de ses enfants, un projet de longue haleine pour elle.

«La maison d'édition Édito m'a approché en me demandant si j'avais une histoire. Je leur dis: "Je n'ai pas d'histoire, mais j'ai envie de dessiner, me laissez-vous carte blanche". Ils m'ont dit: "Oui, vas-y". Pis voilà, trois ans plus tard.»